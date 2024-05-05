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Мудрик - в старте Челси на матч против Вест Хэма
В последнее время Михаил имеет много игрового времени
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик попал в стартовую 11-ку Маурисио Почеттино на поединок 36-го тура АПЛ. Сегодня "синие" принимают у себя дома "Вест Хэм". Команды находятся на 8-м и 9-м местах соответственно.
Для Михаила это будет 4-я подряд игра в старте. Перед этим у "Челси" были тяжелые противостояния с "Арсеналом", "Астон Виллой" и "Тоттенхэмом".
Here are your Sunday Blues. ????@ParimatchUK | #CFC | #CheWhu pic.twitter.com/hunlwR0jeY— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 5, 2024
Поединок "Челси" - "Вест Хэм" начнется в 16:00. Встреча пройдет на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.
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