Мудрик - в старте Челси на матч против Вест Хэма

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик попал в стартовую 11-ку Маурисио Почеттино на поединок 36-го тура АПЛ. Сегодня "синие" принимают у себя дома "Вест Хэм". Команды находятся на 8-м и 9-м местах соответственно.

Для Михаила это будет 4-я подряд игра в старте. Перед этим у "Челси" были тяжелые противостояния с "Арсеналом", "Астон Виллой" и "Тоттенхэмом".

Поединок "Челси" - "Вест Хэм" начнется в 16:00. Встреча пройдет на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.