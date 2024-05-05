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Владельцы команды Миколенка подозреваются в мошеннических махинациях

Англия

Если подозрения подтвердятся АПЛ аннулирует договор

Владельцы команды Миколенка подозреваются в мошеннических махинациях

Фото: evertonfc.com

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Американская инвестиционная компания 777 Partners подозревается в мошеннических махинациях и организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, компания 777 Partners обвиняется в мошеннических махинациях и организации финансовой пирамиды. Отмечается, что ряд инвестиционных компаний обратился в суд с иском на 777 Partners из-за применения мошеннических схем в виде получения займа под залог активов, которых на самом деле нет.

Напомним, компания 777 Partners, осенью прошлого года заключила контракт, в котором 94,1% акций "Эвертона" должны перейти во владение бизнесменов из США.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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