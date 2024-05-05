АПЛ. Челси – Вест Хэм 5:0. Забивали все, кроме Мудрика

Буквально несколько дней назад у Маурисио Почеттино было 14 травмированных игроков первой команды, впрочем сегодня на матч против "Вест Хэма" вернулся целый ряд футболистов, вот только в стартовом составе из тех, кто вернулся, вышел только Тьяго Силва, все остальные были на скамейке запасных.

"Вест Хэм" уже давно не демонстрирует хорошей формы за исключением недавнего матча против "Ливерпуля" и, учитывая желание "синих" бороться за шестое место в АПЛ, мотивации у хозяев было куда больше. Вот с такими ожиданиями мы подходили к этой игре, впрочем таких "молотобойцев" мы увидеть не ожидали.

В стартовом составе "Челси" снова вышел Михаил Мудрик и украинец провел прекрасный матч, в котором ему лишь не хватило результативного действия. Он помогал своей команде в атаке и даже отдал предголевую передачу, когда подал угловой, с которого в итоге "синие" забили один из голов. Кроме того, еще как минимум две голевые передачи он мог бы записать на свой счет, если бы партнеры не подвели с реализацией.

Хотя реализация у хозяев сегодня была на высоте. Они с первых минут забрали себе инициативу и просто раздавили своих соперников. Первый гол прилетел на 15-й минуте, когда Нико Джексон поборолся за мяч в штрафной площадке и в итоге круглый отлетел к Палмеру, который удобно положил круглого в дальний угол ворот Ареола.

Удвоил преимущество Галлахер, когда с лету пробил после рикошета и борьбы Мадуэке за мяч в штрафной площадке. Третий гол - после подачи от Мудрика, на которую откликнулся Тьяго Силва. Бразилец сбросил его на Мадуэке, а тот переправил в сетку ворот. 3:0.

Конечно, "Челси" не изменяет своим традициям и ошибкам в обороне, из-за которых даже такой мертвый "Вест Хэм" все же смог дважды создать невероятную остроту и дважды попал в каркас ворот. Во втором тайме к этому добавился еще выход Эмерсона и неудачный удар, а также штрафной от Уорд-Прауза, впрочем голов "молотобойцам" это не принесло.

А "Челси" просто продолжил свою работу во втором тайме и после классного заброса из глубины Мадуэке вышел на свидание с голкипером. Нони решил сыграть без эгоизма и выкатил круглого на пустые ворота для Николя Джексона, который спокойно завершил эпизод. 4:0.

А дальше был в основном контроль от хозяев с небольшими ошибками в обороне и попытках от гостей забить хотя бы гол престижа. "Челси" очевидно не летел забивать еще, они решили поберечь физические силы и просто спокойно довести победный матч до соответствующего результата. В конце матча еще одним голом отметился Николя Джексон, установив финальный счет на табло.

Вот такая победа, которая хоть и не должна была быть "сухой", учитывая перекладины "молотобойцев", но сомневаться в ее справедливости не приходится. "Челси" как минимум до понедельника обходит "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице. Свой матч манкунианцы будут играть завтра вечером. А "Вест Хэм", похоже, решил досрочно уехать в отпуск, место в середине таблицы, похоже, их полностью устраивает.

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Челси" — "Вест Хэм" 5:0

Голы: Палмер (15), Галлахер (30), Мадуэке (36), Джексон (48, 81)

"Челси": Петрович — Чалоба (Гюсто, 83), Силва (Дисаси, 82), Бадиашиль, Кукурелья — Кайседо, Галлахер — Мадуэке (Казадеи, 77), Палмер (Гилкрист, 89), Мудрик (Нкунку, 77) — Джексон

"Вест Хэм": Ареола — Цоуфал, Зума, Огбонна, Эмерсон — Альварес (Уорд-Прауз, 46), Соучек — Боуэн, Пакета (Крессуэлл, 77), Кудус — Антонио (Ингз, 71)

Предупреждения: Кукурелья (38) — Огбонна (34), Эмерсон (45), Пакета (45+2)