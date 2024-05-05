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АПЛ. Брайтон – Астон Вилла 1:0. Подарок от Де Дзерби для Тоттенхэма

Англия
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"Чайки" хоть и уже мало на что претендуют, но вносят свою лепту интриги в битву за ЛЧ

АПЛ. Брайтон – Астон Вилла 1:0. Подарок от Де Дзерби для Тоттенхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 36-й тур

"Амекс Стедиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Перед этим матчем "Брайтон" плелся в середине турнирной таблицы. Собственно, даже за счет трех набранных сегодня очков позиция "чаек" стала не слишком лучше. Возможно, они мало на что претендуют, но палки в колеса лигочемпионовским амбициям "Астон Виллы" засунуть удалось.

"Львы" сегодня были уставшими "котятами". Четверговый матч против “Олимпиакоса” их вымучил, поэтому они сегодня были сами не свои. За 90 минут "Астон Вилла" нанесла по воротам соперников всего два удара. Один из них был в створ – в первом тайме. Однако точно не опасен.

А вот "Брайтон" обострял, давил, создавал моменты. На старте встречи Адингра классно пробил в створ, но это был удобный удар для Ольсена – он потащил. К концу первого тайма у Гросса был еще лучший момент. Перед ним было несколько вариантов для удара, но и здесь голкипер управился на все 100%.

На 57 минуте Кэш пробил рядом с девяткой. Это был единственный момент гостей после перерыва. В ответ через несколько минут Педро мог ответить более точным ударом. Собственно, он и пробил в створ, но опять Ольсен!

Гол "Брайтона" должен был прийти. Победа "чаек" была бы очень логичным развитием событий. Собственно, так и случилось. Конса в собственной штрафной снес Адингру. Но снова Ольсен! Голкипер парировал удар с точки от Педро. Но на добивании был первым бразилец. 1:0.

Победа подняла "чаек" на 11 место. Отрыв от шестого "Ньюкасла" составляет девять очков. "Астон Вилла" осталась на четвертой позиции. Она опережает пятый "Тоттенхэм" на семь зачетных пунктов, но у "шпор" есть еще два матча в запасе. Контра спем сперо (для команды Постекоглу).

"Брайтон" - "Астон Вилла" 1:0

Гол: Жуан Педро 87

Брайтон: Вербругген – Велтман, Вебстер, Данк, Игорь – Гросс, Гилмор (Балеба 89) – Буананотте (Энкисо 61), Жуан Педро, Адингра (Барко 90+3) – Уелбек (Модер 89)

Астон Вилла: Ольсен – Конса (Чамберс 90), Диегу Карлос, Торрес, Динь (Морено 90) – Бейли, Макгинн, Дуглас Луиз, Роджерс (Кэш 26) – Диаби (Дуран 73) – Уоткинс

Предупреждения: Гросс 49, Адингра 63, Де Дзерби 90 (за пределами поля) – Кэш 90+8

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