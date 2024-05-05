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АПЛ. Челси - Вест Хэм 5:0. Видео голов и обзор матча

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Неужели запрыгнут в еврокубки?

АПЛ. Челси - Вест Хэм 5:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" сокрушил "Вест Хэм" в 36-м туре АПЛ. Хозяева владели инициативой, много создавали и забивали. Великолепная реализация и неуверенное выступление гостей приносят нам сумасшедший результат 5:0. Михаил Мудрик сыграл 76 минут, но ни в одном из голов отличиться, или отдать ассист не удалось.

Эта игра вывела "Челси" на 7-е место в таблице. Теперь лондонцы отстают от еврокубковой зоны всего на 2 очка. "Вест Хэм" - 9-й, и имеет 49 зачетных пунктов в активе.

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Челси" - "Вест Хэм" 5:0

Голы: Палмер (15), Галлахер (30), Мадуэке (36), Джексон (48, 81)

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Виктор Иванчук
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