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АПЛ. Челси - Вест Хэм 5:0. Видео голов и обзор матча
Неужели запрыгнут в еврокубки?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" сокрушил "Вест Хэм" в 36-м туре АПЛ. Хозяева владели инициативой, много создавали и забивали. Великолепная реализация и неуверенное выступление гостей приносят нам сумасшедший результат 5:0. Михаил Мудрик сыграл 76 минут, но ни в одном из голов отличиться, или отдать ассист не удалось.
Эта игра вывела "Челси" на 7-е место в таблице. Теперь лондонцы отстают от еврокубковой зоны всего на 2 очка. "Вест Хэм" - 9-й, и имеет 49 зачетных пунктов в активе.
АПЛ, 36-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
"Челси" - "Вест Хэм" 5:0
Голы: Палмер (15), Галлахер (30), Мадуэке (36), Джексон (48, 81)
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