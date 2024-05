АПЛ. Ливерпуль – Тоттенхэм 4:2. Фестиваль на Энфилде

Английская Премьер-лига, 36-й тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Пол Тирни

Сегодня Роберто Де Дзерби со своим “Брайтоном” сделал настоящий подарок для команды Постекоглу. "Чайки" победили "Астон Виллу" и оставили реальные шансы "Тоттенхэма" на попадание в топ-4. Однако "шпоры" этим презентом не воспользовались.

Причина была очень веская: мощный "Ливерпуль" на домашнем поле. Пусть и мерсисайдцы испытывают определенные трудности, однако это все равно сильная команда, до сих пор теоретически претендующая на чемпионство. Эти слова подопечные Клоппа начали подтверждать со стартового свистка.

Первые несколько минут были за "Тоттенхэмом", но хозяева без проблем выстояли несколько атак соперника. А вот дальше пошло. Сначала Салах попал в перекладину. Затем удар египтянина потянул голкипер, а добивание Эллиота на ленте ворот остановил Ромеро. Но на 16-й минуте "Ливерпуль" все-таки забил: Салах головой замкнул навес Гакпо.

Mohamed Salah opens the scoring for @LFC!



The ball is switched out to Cody Gakpo who clips a teasing ball to the back-post for the Egyptian to nod home for the hosts ????#LIVTOT pic.twitter.com/nHrK8NHYJH