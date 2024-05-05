АПЛ. Ливерпуль – Тоттенхэм 4:2. Фестиваль на Энфилде

Английская Премьер-лига, 36-й тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Пол Тирни

Сегодня Роберто Де Дзерби со своим “Брайтоном” сделал настоящий подарок для команды Постекоглу. "Чайки" победили "Астон Виллу" и оставили реальные шансы "Тоттенхэма" на попадание в топ-4. Однако "шпоры" этим презентом не воспользовались.

Причина была очень веская: мощный "Ливерпуль" на домашнем поле. Пусть и мерсисайдцы испытывают определенные трудности, однако это все равно сильная команда, до сих пор теоретически претендующая на чемпионство. Эти слова подопечные Клоппа начали подтверждать со стартового свистка.

Первые несколько минут были за "Тоттенхэмом", но хозяева без проблем выстояли несколько атак соперника. А вот дальше пошло. Сначала Салах попал в перекладину. Затем удар египтянина потянул голкипер, а добивание Эллиота на ленте ворот остановил Ромеро. Но на 16-й минуте "Ливерпуль" все-таки забил: Салах головой замкнул навес Гакпо.

Mohamed Salah opens the scoring for @LFC!



The ball is switched out to Cody Gakpo who clips a teasing ball to the back-post for the Egyptian to nod home for the hosts ????#LIVTOT pic.twitter.com/nHrK8NHYJH — Premier League (@premierleague) May 5, 2024

Хотя меньше контролировали мяч хозяева, но игра была в их ногах. Интересного к перерыву гости так и не предложили ничего. Только провал в обороне. После удара Салаха и сейва Викарио первым на добивании был Робертсон. Не успели накрыть защитники "шпор" своего визави.

На 50-й минуте счет стал разгромным: к ассисту Гакпо добавил еще и гол. И только сейчас гости очнулись. Фактически сходу ответили они ударом Джонсона – Алиссон был на месте. Но на 59-й минуте снова пропустили. Такие мячи не берутся. Эллиот очень красивым ударом отправил круглого в девятку.

Harvey Elliot that is DELIGHTFUL ????



Mohamed Salah tees up the Liverpool no.19, who cuts inside before unleashing a venomous strike into the top corner to make it four for @LFC ????#TOTLIV pic.twitter.com/n6CccsihIf — Premier League (@premierleague) May 5, 2024

При счете 0:4 Постекоглу вспомнил о замене. Они, по крайней мере, позволили не опозориться окончательно. Джокер Ришарлисон воспользовался расслабленностью обороны “Ливерпуля” и с нескольких метров расстрелял ворота Алиссона.

Всего через пять минут "Тоттенхэм" забил и второй. И участие в голе снова принял Ришарлисон – на этот раз в роли ассистента. Бразилец классно подыграл Сону, который реализовал свой момент в окружении защитников.

Возможно, в обороне "Ливерпуль" уже прекратил играть, но в атаке еще огонь тлел. Впоследствии Салах упустил невероятный момент, не попав в ворота в простой ситуации. А на последних секундах встречи Нуньес упустил выход один на один с голкипером – Викарио выиграл эту дуэль. Между этими моментами, кстати, Ришарлисон создал еще один шанс для своей команды. Но в этот раз Гомес до конца доиграл в обороне.

Четвертое подряд поражение для команды Постекоглу. Не выдержал "Тоттенхэм" марафон матчей против топ-команд. Практически теряют шансы на Лигу чемпионов "шпоры". А "Ливерпуль" в это время просто улучшил свои позиции на третьем месте. Вряд ли уже прыгнет выше.

A fourth consecutive defeat for Spurs dents their Champions League hopes ???? pic.twitter.com/Fe5VqSYczc — Premier League (@premierleague) May 5, 2024

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 4:2

Голы: Салах 16, Робертсон 45, Гакпо 50, Эллиот 59 – Ришарлисон 72, Сон Хин Мин 77

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Робертсон (Гомес 64) – Эллиотт (Собослай 83), Эндо (Байчетич 65), Макаллистер (Гравенберх 75) – Салах, Гакпо, Диас (Нуньес 75)

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Эмерсон Роял (Скипп 61) – Биссума, Сарр (Ло Чельсо 75), Бентанкур (Ришарлисон 61) – Кулусевский (Мэддисон 61), Сон, Джонсон

Предупреждения: Александер-Арнольд 90+2 – Сарр 44, Ван де Вен 47, Эмерсон 57, Биссума 63