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Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Над Эриком тен Хагом сгущаются тучи
Getty Images / Global Images Ukraine
Два главных конкурента "Манчестер Юнайтед" в борьбе за шестое место выиграли свои матчи на выходных. Чтобы возвращаться по крайней мере на 7-е место, нужно не проиграть "Кристал Пэлас" на выезде.
Подобные матчи почти никогда не бывают простыми, впрочем манкунианцы имеют достаточно мотивации, чтобы биться до конца.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 6 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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