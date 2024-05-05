Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Два главных конкурента "Манчестер Юнайтед" в борьбе за шестое место выиграли свои матчи на выходных. Чтобы возвращаться по крайней мере на 7-е место, нужно не проиграть "Кристал Пэлас" на выезде.

Подобные матчи почти никогда не бывают простыми, впрочем манкунианцы имеют достаточно мотивации, чтобы биться до конца.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 6 мая.

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