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Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Матета против Хойлунда
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающие обоих коллективов находятся в диаметрально противоположных формах. Жан-Филипп Матета едва ли не впервые в этом сезоне вышел на стабильный уровень результативности и помогает "орлам" одерживать победы, а Хойлунд после небольшой вспышки зимой, снова потерялся.
Получится ли у датского нападающего показать свои лучшие качества в матче на "Селхерст Парк"?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 6 мая.
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6 мая. 22:00. Лондон. "Селхерст Парк"
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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