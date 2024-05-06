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Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Матета против Хойлунда

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающие обоих коллективов находятся в диаметрально противоположных формах. Жан-Филипп Матета едва ли не впервые в этом сезоне вышел на стабильный уровень результативности и помогает "орлам" одерживать победы, а Хойлунд после небольшой вспышки зимой, снова потерялся.

Получится ли у датского нападающего показать свои лучшие качества в матче на "Селхерст Парк"?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 6 мая.

Английская Премьер-лига. 36 тур.

6 мая. 22:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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