Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Нападающие обоих коллективов находятся в диаметрально противоположных формах. Жан-Филипп Матета едва ли не впервые в этом сезоне вышел на стабильный уровень результативности и помогает "орлам" одерживать победы, а Хойлунд после небольшой вспышки зимой, снова потерялся.

Получится ли у датского нападающего показать свои лучшие качества в матче на "Селхерст Парк"?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 6 мая.

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Английская Премьер-лига. 36 тур.

6 мая. 22:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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