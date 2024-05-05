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Почеттино: Нужно время и вера в процесс
Неужели все налаживается?
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Челси" Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от разгромной победы его команды над "Вест Хэмом" (5:0) в 36-м туре АПЛ.
"Я очень доволен. Я очень рад за игроков и персонал, они заслуживают этого чувства. Вернуться через несколько игр после игры с "Тоттенхэмом" - они заслуживают полной похвалы.
Это была блестящая игра. Игра была удивительной, отношение, способность соревноваться. После четверга я был так счастлив, как мы соревновались, и у нас есть игроки, которые могут создавать моменты и забивать голы. Я все еще не был расслаблен, я хотел сыграть "на ноль", потому что важно не пропускать голы до конца. Мы хорошо защищались, нам немного повезло, но важно было не только выиграть игру, но и сохранить чистую победу.
Приятно, что в команде играют дети из академии, но нам нужно иметь здоровый состав. Сегодня мы восстановили шестерых игроков с четверга, и важно быть конкурентоспособными во всех сферах, имея игроков, которые могут бороться за свои места.
Прошлый сезон был тяжелым для всех, поэтому изменить ощущения и результаты нелегко. Нужно время и вера в процесс. Мы гордимся тем, что нам удалось восстановить хорошие ощущения на "Стэмфорд Бридж", это было одной из наших целей", - сказал коуч.
После этой игры "Челси" поднялся на 7-е место в таблице АПЛ. Теперь лондонцы имеют 54 очка, что лишь на 2 балла меньше "Ньюкасла", который находится в еврокубковой зоне. В следующем туре "синие" сыграют против "Ноттингема". Матч состоится 11-го мая.
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