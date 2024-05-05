Почеттино: Нужно время и вера в процесс

Менеджер "Челси" Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от разгромной победы его команды над "Вест Хэмом" (5:0) в 36-м туре АПЛ.

"Я очень доволен. Я очень рад за игроков и персонал, они заслуживают этого чувства. Вернуться через несколько игр после игры с "Тоттенхэмом" - они заслуживают полной похвалы.

Это была блестящая игра. Игра была удивительной, отношение, способность соревноваться. После четверга я был так счастлив, как мы соревновались, и у нас есть игроки, которые могут создавать моменты и забивать голы. Я все еще не был расслаблен, я хотел сыграть "на ноль", потому что важно не пропускать голы до конца. Мы хорошо защищались, нам немного повезло, но важно было не только выиграть игру, но и сохранить чистую победу.

Приятно, что в команде играют дети из академии, но нам нужно иметь здоровый состав. Сегодня мы восстановили шестерых игроков с четверга, и важно быть конкурентоспособными во всех сферах, имея игроков, которые могут бороться за свои места.

Прошлый сезон был тяжелым для всех, поэтому изменить ощущения и результаты нелегко. Нужно время и вера в процесс. Мы гордимся тем, что нам удалось восстановить хорошие ощущения на "Стэмфорд Бридж", это было одной из наших целей", - сказал коуч.