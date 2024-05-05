Салах установил уникальный рекорд результативности АПЛ

В рамках 36-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" (4:2). Вингер мерсисайдцев Мохаммед Салах открыл счет в этой встрече. Кроме того, он оформил ассист во время четвертого гола команды Клоппа.

Для египтянина эта результативная передача стала 10-й в текущем сезоне АПЛ. В третий раз он оформил 10+ голов и 10+ ассистов в течение одного розыгрыша чемпионата. Как сообщает Opta, Салах стал первым подобным игроком в истории АПЛ.

Также этот гол в ворота "Тоттенхэма" стал уже 12-м для игрока. Больше Салах забивал только “Манчестер Юнайтед” (14).

Сейчас Салах занимает пятое место в рейтинге бомбардиров чемпионата с 18-ю голами в активе. Лидирует в этом списке Эрлинг Холанд с 25 точными ударами.