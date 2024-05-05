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Вест Хэм окончательно решил попрощаться с Мойесом. Среди кандидатов на пост тренера – Лопетеги
"Молотобойцы" сменяют руководство команды
Getty Images/Global Images Ukraine
“Вест Хэм” окончательно решил попрощаться с главным тренером Дэвидом Мойесом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Контракт специалиста с лондонцами действует до конца текущего сезона. Клуб не будет продолжать сделку.
Сейчас "молотобойцы" находятся в поисках нового тренера. Представители клуба общаются с кандидатами. В том числе на этой неделе они обратились к Хулену Лопетеги.
Испанский специалист с августа прошлого года находится без работы – тогда он покинул "Вулверхэмптон". Это был единственный английский клуб, который тренировал Лопетеги.
Мойес возглавлял "Вест Хэм" с декабря 2019 года. За этот период наставник завоевал первый в истории клуба европейский трофей – Лигу конференций. Это было второе пришествие специалиста к "молотобойцам". Он также работал здесь с ноября 2017-го по май 2018-го.
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