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С прекрасной пушкой от Эллиота. Ливерпуль – Тоттенхэм 4:2. Видео голов и обзор матча
Только Ришарлисон создал проблемы команде Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 36 тура чемпионата Англии, в котором "Ливерпуль" играл против "Тоттенхэма". Мерсисайдцы имели полное преимущество на поле, которое воплотили в два забитых до перерыва гола. На старте второго тайма хозяева также отличились дважды, а особенно красивым был удар от Эллиота – точно в девятку. Впоследствии "Ливерпуль" расслабился, благодаря чему джокер Ришарлисон оформил гол+ассист.
"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" 4:2
Голы: Салах 16, Робертсон 45, Гакпо 50, Эллиот 59 – Ришарлисон 72, Сон Хин Мин 77
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