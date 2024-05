Намёк на уход? Дарвин Нуньес удалил все фотографии в Instagram, связанные с Ливерпулем

Дарвин Нуньес подогревает слухи о своем будущем в "Ливерпуле".

Уругвайский нападающий удалил со своей официальной страницы в Instagram все фотографии, на которых он играет в составе мерсисайдского клуба. Оставил в неприкосновенности Дарвин лишь семейные фотографии и снимки с выступлений за "Бенфику" и национальную сборную.

Ранее сообщалось , что Нуньес является главным претендентом на замену 35-летнему Роберту Левандовскому в "Барселоне".

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 13 ассистов.

????Darwin Nunez has removed all of his Liverpool photos from this season from his Instagram ???? pic.twitter.com/fLjTtLIxj0