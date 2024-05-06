  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Намёк на уход? Дарвин Нуньес удалил все фотографии в Instagram, связанные с Ливерпулем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Намёк на уход? Дарвин Нуньес удалил все фотографии в Instagram, связанные с Ливерпулем

Англия

Возможно, форвард обиделся на фанатов

Намёк на уход? Дарвин Нуньес удалил все фотографии в Instagram, связанные с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дарвин Нуньес подогревает слухи о своем будущем в "Ливерпуле".

Уругвайский нападающий удалил со своей официальной страницы в Instagram все фотографии, на которых он играет в составе мерсисайдского клуба. Оставил в неприкосновенности Дарвин лишь семейные фотографии и снимки с выступлений за "Бенфику" и национальную сборную.

Ранее сообщалось, что Нуньес является главным претендентом на замену 35-летнему Роберту Левандовскому в "Барселоне".

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 13 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Бавария контактировала с представителями тен Хага - Инсайдер
yellow-arrow
С прекрасной пушкой от Эллиота. Ливерпуль – Тоттенхэм 4:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Вест Хэм окончательно решил попрощаться с Мойесом. Среди кандидатов на пост тренера – Лопетеги
Ливерпуль Instagram Дарвин Нуньес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости