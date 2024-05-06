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Намёк на уход? Дарвин Нуньес удалил все фотографии в Instagram, связанные с Ливерпулем
Возможно, форвард обиделся на фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine
Дарвин Нуньес подогревает слухи о своем будущем в "Ливерпуле".
Уругвайский нападающий удалил со своей официальной страницы в Instagram все фотографии, на которых он играет в составе мерсисайдского клуба. Оставил в неприкосновенности Дарвин лишь семейные фотографии и снимки с выступлений за "Бенфику" и национальную сборную.
Ранее
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 13 ассистов.
????Darwin Nunez has removed all of his Liverpool photos from this season from his Instagram ???? pic.twitter.com/fLjTtLIxj0— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 5, 2024
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