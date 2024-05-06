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Арсенал проявляет интерес к нападающему Штутгарта

Англия

Об этом сообщает Fichajes.net

Арсенал проявляет интерес к нападающему Штутгарта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Канониры" второй сезон подряд проводят на очень высоком уровне, сохраняя шансы на чемпионство в Англии. Впрочем, это не мешает команде искать усиление на ближайшее трансферное окно.

Слухи об интересе "Арсенала" к нападающему "Штутгарта" Гирасси постоянно циркулируют, поскольку лондонский клуб ищет еще одного нападающего, чтобы дополнить свой нынешний состав. Несмотря на то, что "канониры" являются лучшими бомбардирами Премьер-лиги в этом сезоне, они чувствуют, что им нужен форвард с большим именем, который может изменить ситуацию в ключевые моменты. Кроме того, лондонцам надо выдержать конкуренцию со стороны "Ньюкасла" и "Манчестера Юнайтед", которые также проявляют интерес к гвинейцу.

Добавим, что в этом сезоне Серу Гирасси провел 28 матчей, где отметился 27 голами и 3 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.

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Арсенал (Лондон) Штутгарт Серу Гирасси
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Источник:
Fichajes.net
Опубликовал: Александр Гресь
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