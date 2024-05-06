Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал проявляет интерес к нападающему Штутгарта
Об этом сообщает Fichajes.net
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Канониры" второй сезон подряд проводят на очень высоком уровне, сохраняя шансы на чемпионство в Англии. Впрочем, это не мешает команде искать усиление на ближайшее трансферное окно.
Слухи об интересе "Арсенала" к нападающему "Штутгарта" Гирасси постоянно циркулируют, поскольку лондонский клуб ищет еще одного нападающего, чтобы дополнить свой нынешний состав. Несмотря на то, что "канониры" являются лучшими бомбардирами Премьер-лиги в этом сезоне, они чувствуют, что им нужен форвард с большим именем, который может изменить ситуацию в ключевые моменты. Кроме того, лондонцам надо выдержать конкуренцию со стороны "Ньюкасла" и "Манчестера Юнайтед", которые также проявляют интерес к гвинейцу.
Добавим, что в этом сезоне Серу Гирасси провел 28 матчей, где отметился 27 голами и 3 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.
Популярное сейчас
- Днепр-1 – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.05.2024
- Победы Динамо и Шахтера, контрастные результаты Мудрика, Яремчука и Трубина. Главные новости за 5 мая
- Ротань: Мы должны обеспечить место в Премьер-лиге. Игра есть и придет результат. Надо набраться терпения
- Тур УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО