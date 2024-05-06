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Клопп - после 4:2 с Тоттенхэмом: Мы находимся на третьем месте в АПЛ, и вряд ли это уже изменится
Коуч "красных" уже смирился с невозможностью завоевать титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" (4:2) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.
"Мы находимся на третьем месте (в АПЛ - прим.) и, вероятно, наше положение уже не изменится ни в какую сторону. Что касается парней, то мне понравилось, как они сыграли. Думаю, именно таких выступлений от нас и ожидают.
"Энфилд" сегодня был особенным местом. Мы вели 4:0, я внёс изменения и мы потеряли организованность. Затем "Тоттенхэм" показал, насколько они могут быть хороши.
Салах отлично себя проявил. Так же, как и Эллиотт, который выдал один из трёх-четырёх лучших своих матчей на позиции полузащитника", - цитирует Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.
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