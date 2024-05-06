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Клопп - после 4:2 с Тоттенхэмом: Мы находимся на третьем месте в АПЛ, и вряд ли это уже изменится

Англия

Коуч "красных" уже смирился с невозможностью завоевать титул

Клопп - после 4:2 с Тоттенхэмом: Мы находимся на третьем месте в АПЛ, и вряд ли это уже изменится

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" (4:2) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

"Мы находимся на третьем месте (в АПЛ - прим.) и, вероятно, наше положение уже не изменится ни в какую сторону. Что касается парней, то мне понравилось, как они сыграли. Думаю, именно таких выступлений от нас и ожидают.

"Энфилд" сегодня был особенным местом. Мы вели 4:0, я внёс изменения и мы потеряли организованность. Затем "Тоттенхэм" показал, насколько они могут быть хороши.

Салах отлично себя проявил. Так же, как и Эллиотт, который выдал один из трёх-четырёх лучших своих матчей на позиции полузащитника", - цитирует Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

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Юрген Клопп Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
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