Клопп - после 4:2 с Тоттенхэмом: Мы находимся на третьем месте в АПЛ, и вряд ли это уже изменится

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" (4:2) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

"Мы находимся на третьем месте (в АПЛ - прим.) и, вероятно, наше положение уже не изменится ни в какую сторону. Что касается парней, то мне понравилось, как они сыграли. Думаю, именно таких выступлений от нас и ожидают.

"Энфилд" сегодня был особенным местом. Мы вели 4:0, я внёс изменения и мы потеряли организованность. Затем "Тоттенхэм" показал, насколько они могут быть хороши.

Салах отлично себя проявил. Так же, как и Эллиотт, который выдал один из трёх-четырёх лучших своих матчей на позиции полузащитника", - цитирует Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.