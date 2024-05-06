В Астон Виллу может перейти защитник мадридского Атлетико

Сотрудничество между Марио Эрмосо и мадридским "Атлетико" подходит к своему концу. Контракт защитника истекает 30 июня и нет никаких признаков того, что он продлит свое соглашение с "Метрополитано". Кроме того, Эрмосо близок к тому, чтобы стать новым игроком "Астон Виллы".

Премьер-лига привлекает игрока своим стилем и испанским присутствием в команде с Унаи Эмери на тренерской скамье, Мончи на посту генерального спортивного директора, Пау Торресом в центре защиты и Алексом Морено на позиции полузащитника. Факторы, которые вместе с экономическим аспектом помогли бы склонить чашу весов Марио Эрмосо к переезду в Бирмингем.

Добавим, что испанский защитник провел в этом сезоне 41 матч, где отметился 2 голами и 2 передачами.