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В Астон Виллу может перейти защитник мадридского Атлетико

Англия

Об этом сообщает AS

В Астон Виллу может перейти защитник мадридского Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сотрудничество между Марио Эрмосо и мадридским "Атлетико" подходит к своему концу. Контракт защитника истекает 30 июня и нет никаких признаков того, что он продлит свое соглашение с "Метрополитано". Кроме того, Эрмосо близок к тому, чтобы стать новым игроком "Астон Виллы".

Премьер-лига привлекает игрока своим стилем и испанским присутствием в команде с Унаи Эмери на тренерской скамье, Мончи на посту генерального спортивного директора, Пау Торресом в центре защиты и Алексом Морено на позиции полузащитника. Факторы, которые вместе с экономическим аспектом помогли бы склонить чашу весов Марио Эрмосо к переезду в Бирмингем.

Добавим, что испанский защитник провел в этом сезоне 41 матч, где отметился 2 голами и 2 передачами.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Гресь
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