Крис Вуд может покинуть Ноттингем Форест в конце этого сезона

"Лесники" уже второй сезон подряд борются за выживание. Подопечные Нуну Эшпириту Санту занимают спасительное 17-е место, опережая за два тура до конца на три очка своего ближайшего преследователя "Лутон Таун".

По информации Football Insider, в случае вылета "Ноттингема" из АПЛ, команду скорее всего покинет ее форвард Крис Вуд. Новозеландский легионер был в великолепной форме во время этой кампании, а его голы обеспечили "лесникам" отрыв от зоны вылета на три очка. Кроме того, форвард является одним из многих игроков "Ноттингема", которые улучшили свою репутацию в лиге и приковали внимание со стороны других клубов АПЛ.

Добавим, что в этом сезоне Крис Вуд провел 33 матча, где отметился 13 голами и одной передачей.