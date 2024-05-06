  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Крис Вуд может покинуть Ноттингем Форест в конце этого сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Крис Вуд может покинуть Ноттингем Форест в конце этого сезона

Англия

Впрочем, есть только одно условие для этого

Крис Вуд может покинуть Ноттингем Форест в конце этого сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лесники" уже второй сезон подряд борются за выживание. Подопечные Нуну Эшпириту Санту занимают спасительное 17-е место, опережая за два тура до конца на три очка своего ближайшего преследователя "Лутон Таун".

По информации Football Insider, в случае вылета "Ноттингема" из АПЛ, команду скорее всего покинет ее форвард Крис Вуд. Новозеландский легионер был в великолепной форме во время этой кампании, а его голы обеспечили "лесникам" отрыв от зоны вылета на три очка. Кроме того, форвард является одним из многих игроков "Ноттингема", которые улучшили свою репутацию в лиге и приковали внимание со стороны других клубов АПЛ.

Добавим, что в этом сезоне Крис Вуд провел 33 матча, где отметился 13 голами и одной передачей.

По теме
yellow-arrow
В Астон Виллу может перейти защитник мадридского Атлетико
yellow-arrow
Клопп - после 4:2 с Тоттенхэмом: Мы находимся на третьем месте в АПЛ, и вряд ли это уже изменится
yellow-arrow
Арсенал проявляет интерес к нападающему Штутгарта
Ноттингем Форест Крис Вуд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости