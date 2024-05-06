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Вест Хэм согласовал условия контракта с Лопетеги - Романо

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Испанец ещё раз попытает счастья в АПЛ

Вест Хэм согласовал условия контракта с Лопетеги - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший наставник сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит "Вест Хэм". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже согласовали условия трудового договора - для его подписания осталось уладить лишь некоторые детали.

На должности наставника "молотобойцев" Лопетеги заменит Дэвида Мойеса, контракт которого с клубом истекает в конце текущего сезона.

Последним местом работы Лопетеги был "Вулверхэмптон". Также 57-летний специалист известен по работе с мадридским "Реалом", "Севильей" и "Порту".

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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