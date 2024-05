Вест Хэм согласовал условия контракта с Лопетеги - Романо

Бывший наставник сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит "Вест Хэм". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже согласовали условия трудового договора - для его подписания осталось уладить лишь некоторые детали.

На должности наставника "молотобойцев" Лопетеги заменит Дэвида Мойеса, контракт которого с клубом истекает в конце текущего сезона.

Последним местом работы Лопетеги был "Вулверхэмптон". Также 57-летний специалист известен по работе с мадридским "Реалом", "Севильей" и "Порту".

