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Вест Хэм согласовал условия контракта с Лопетеги - Романо
Испанец ещё раз попытает счастья в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший наставник сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит "Вест Хэм". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны уже согласовали условия трудового договора - для его подписания осталось уладить лишь некоторые детали.
На должности наставника "молотобойцев" Лопетеги заменит Дэвида Мойеса, контракт которого с клубом истекает в конце текущего сезона.
Последним местом работы Лопетеги был "Вулверхэмптон". Также 57-летний специалист известен по работе с мадридским "Реалом", "Севильей" и "Порту".
????⚒️ EXCL: Julen Lopetegui has agreed terms with West Ham to become new head coach replacing David Moyes from next season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2024
Lopetegui has accepted #WHUFC proposal, ready to proceed to formal stages.
Details being finalised then contracts will be signed but agreement in place. pic.twitter.com/guHfAj7PMv
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