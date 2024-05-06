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Клубы АПЛ проявляют интерес к звезде Айнтрахта Мармушу

Англия
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Об этом сообщает TEAMtalk

Клубы АПЛ проявляют интерес к звезде Айнтрахта Мармушу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Присоединившись к "Франкфурту" прошлым летом на правах свободного агента, Мармуш забил 16 голов и отдал шесть результативных передач в 38 матчах этого сезона. 25-летний футболист считается одним из лучших атакующих игроков Бундеслиги и открыт к переходу летом.

Интерес к египтянину проявляют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Мармуш не будет дешевым подписанием для английских клубов, поскольку его контракт рассчитан до 2027 года и "Айнтрахт" не хочет его продавать, если не получит предложение на сумму около 50 млн евро.

Анге Постекоглу стремится с "Тоттенхэмом" бороться за трофеи в следующем сезоне и в египтянине тренер лондонцев видит игрока, который может помочь клубу воплотить поставленные цели. Что касается "Ливерпуля", то руководство может быть вынуждено подписать нового вингера, такого как Мармуш, если Салах переедет в Саудовскую Аравию.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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