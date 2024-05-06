Джейми Реднапп раскритиковал игру в защите Эмерсона Рояла в матче против Ливерпуля

"Тоттенхэм" переживает сейчас серьезный кризис в результатах - четыре поражения подряд в АПЛ, которые уменьшают шансы "шпор" финишировать в зоне Лиги чемпионов. В последнем из них лондонцы потерпели поражение от "Ливерпуля": "красные" вели в счете 4:0, и хотя "шпоры" отыгрались до 4:2, не было никакой опасности, что они смогут серьезно отыграться. Защитник Эмерсон Роял был вынужден играть на неродной позиции левого защитника, поскольку Дестини Удоджи был недоступен "Тоттенхэму" из-за травмы. В итоге бразильский защитник не удержал Мохамеда Салаха, который через его фланг забил и отдал голевую передачу. Эксперт Sky Sports Джейми Реднапп раскритиковал действия Эмерсона Рояла в защите.

"Ему трудно играть на позиции правого защитника, не говоря уже о том, чтобы поставить его на позицию левого защитника. Его положение тела было неправильным, он просто не чувствует опасности на футбольном поле. Ты всегда должен смотреть, что позади тебя, а он этого не делает, это правило номер один для защитника. [Анге Постекоглу] в конце концов сменил его и поставил туда Скиппа, который играет в центре полузащиты, и если вы посмотрите на следующие несколько игр, это, вероятно, лучший вариант", - заявил английский эксперт Джейми Реднапп.

Добавим, что в этом сезоне Эмерсон Роял сыграл 23 матча и отметился одним забитым мячом.