Рой Кин - о поведении Холанда после замены в матче с Вулверхэмптоном: Он как избалованный ребёнок

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин подверг критике нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда после его недовольства заменой в матче против "Вулверхэмптона" (5:1).

Напомним, норвежский форвард отличился четырьмя забитыми голами в этой встрече и был заменен на 82-й минуте на Хулиана Альвареса.

Erling Haaland was frustrated after being substituted during Man City's game against Wolves, despite scoring four goals in the game.



Pep Guardiola, said that Haaland was frustrated because of the amount of fouls committed against him during the game pic.twitter.com/2gbsXNv47a