Рой Кин - о поведении Холанда после замены в матче с Вулверхэмптоном: Он как избалованный ребёнок

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин подверг критике нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда после его недовольства заменой в матче против "Вулверхэмптона" (5:1).

"Вчера мы видели замену Холанда. Он был не слишком доволен, и вёл себя как избалованный ребенок. Думаю, что когда существует ссора между тренером и его звёздным игроком - это не идёт на пользу результатам. Но поскольку они выиграли, а он забил голы - об этом почти забыли", - приводит слова Кина Daily Mail.