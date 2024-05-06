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Рой Кин - о поведении Холанда после замены в матче с Вулверхэмптоном: Он как избалованный ребёнок

Англия

Ранее легенда "МЮ" уже называл Эрлинга игроком второй лиги

Рой Кин - о поведении Холанда после замены в матче с Вулверхэмптоном: Он как избалованный ребёнок

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин подверг критике нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда после его недовольства заменой в матче против "Вулверхэмптона" (5:1).

"Вчера мы видели замену Холанда. Он был не слишком доволен, и вёл себя как избалованный ребенок. Думаю, что когда существует ссора между тренером и его звёздным игроком - это не идёт на пользу результатам. Но поскольку они выиграли, а он забил голы - об этом почти забыли", - приводит слова Кина Daily Mail.

Напомним, норвежский форвард отличился четырьмя забитыми голами в этой встрече и был заменен на 82-й минуте на Хулиана Альвареса.

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Рой Кин Вулверхэмптон Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Опубликовал: Александр Бураков
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