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Рой Кин - о поведении Холанда после замены в матче с Вулверхэмптоном: Он как избалованный ребёнок
Ранее легенда "МЮ" уже называл Эрлинга игроком второй лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин подверг критике нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда после его недовольства заменой в матче против "Вулверхэмптона" (5:1).
"Вчера мы видели замену Холанда. Он был не слишком доволен, и вёл себя как избалованный ребенок. Думаю, что когда существует ссора между тренером и его звёздным игроком - это не идёт на пользу результатам. Но поскольку они выиграли, а он забил голы - об этом почти забыли", - приводит слова Кина Daily Mail.
Напомним, норвежский форвард отличился четырьмя забитыми голами в этой встрече и был заменен на 82-й минуте на Хулиана Альвареса.
Erling Haaland was frustrated after being substituted during Man City's game against Wolves, despite scoring four goals in the game.— Kevin De Best (@mcfcNite) May 6, 2024
Pep Guardiola, said that Haaland was frustrated because of the amount of fouls committed against him during the game pic.twitter.com/2gbsXNv47a
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