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Тен Хаг - о будущем Фернандеша: Его слова были вырваны из контекста

Англия

Фернандеш, вероятно, останется в своем клубе

Тен Хаг - о будущем Фернандеша: Его слова были вырваны из контекста

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг опроверг слухи о том, что полузащитник Бруну Фернандеш недоволен своим положением в клубе.

"Его слова были вырваны из контекста. Он игрок "Манчестер Юнайтед" и счастлив быть здесь, с нами".

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"Бруну - настоящий боец. Он всегда на связи, никогда не пропускает матчи и всегда играет на хорошем уровне. Ему нравится быть в "Ман Юнайтед", - добавил специалист.

Фернандеш в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 10 голов и отдал 7 ассистов в 33 матчах.

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Бруно Фернандеш Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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