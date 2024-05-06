Тен Хаг - о будущем Фернандеша: Его слова были вырваны из контекста

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг опроверг слухи о том, что полузащитник Бруну Фернандеш недоволен своим положением в клубе.

"Его слова были вырваны из контекста. Он игрок "Манчестер Юнайтед" и счастлив быть здесь, с нами".

"Бруну - настоящий боец. Он всегда на связи, никогда не пропускает матчи и всегда играет на хорошем уровне. Ему нравится быть в "Ман Юнайтед", - добавил специалист.

Фернандеш в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 10 голов и отдал 7 ассистов в 33 матчах.