"Летом увидим, что будет дальше". Тен Хаг высказался о будущем Санчо

Зимой "Манчестер Юнайтед" отправил вингера Джейдона Санчо в аренду в "Боруссию Д" после того, как игрок поссорился с главным тренером английской команды Эриком тен Хагом.

Специалист ответил на вопросы журналистов о будущем Санчо:

"Был конфликт, и давайте сперва завершим сезон - его сейчас здесь нет - поэтому давайте не будем говорить об этом вопросе, потому что он сейчас неважен. А летом мы увидим, что будет дальше".

Джейдон в Бундеслиге в этом сезоне сыграл 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.