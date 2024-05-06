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"Летом увидим, что будет дальше". Тен Хаг высказался о будущем Санчо

Англия

Специалист не дал конкретного ответа

"Летом увидим, что будет дальше". Тен Хаг высказался о будущем Санчо

Getty Images

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Зимой "Манчестер Юнайтед" отправил вингера Джейдона Санчо в аренду в "Боруссию Д" после того, как игрок поссорился с главным тренером английской команды Эриком тен Хагом.

Специалист ответил на вопросы журналистов о будущем Санчо:

"Был конфликт, и давайте сперва завершим сезон - его сейчас здесь нет - поэтому давайте не будем говорить об этом вопросе, потому что он сейчас неважен. А летом мы увидим, что будет дальше".

Джейдон в Бундеслиге в этом сезоне сыграл 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Боруссия (Дортмунд) Эрик тен Хаг Джейдон Санчо
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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