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"Летом увидим, что будет дальше". Тен Хаг высказался о будущем Санчо
Специалист не дал конкретного ответа
Getty Images
Зимой "Манчестер Юнайтед" отправил вингера Джейдона Санчо в аренду в "Боруссию Д" после того, как игрок поссорился с главным тренером английской команды Эриком тен Хагом.
Специалист ответил на вопросы журналистов о будущем Санчо:
"Был конфликт, и давайте сперва завершим сезон - его сейчас здесь нет - поэтому давайте не будем говорить об этом вопросе, потому что он сейчас неважен. А летом мы увидим, что будет дальше".
Джейдон в Бундеслиге в этом сезоне сыграл 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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