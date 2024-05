Официально. Дэвид Мойес покинет летом Вест Хэм

"Вест Хэм" решил не продлевать сотрудничество с главным тренером команды Дэвидом Мойесом. Специалист летом покинет свою должность.

Стороны распрощаются мирным путем, но ранее сообщалось, что уход 60-летнего специалиста связан с конфликтом с техническим директором клуба Тимом Стейдтеном.

Дэвид уйдет с должности после четырех с половиной лет работы в команде. За это время его подопечные дважды попадали в топ-7 Премьер-лиги, дошли до полу- и четвертьфиналов Лиги Европы УЕФА и победили в прошлом сезоне Лиги конференций.

Сейчас "Вест Хэм" занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 49 баллов.

West Ham United can confirm David Moyes will leave the Club by mutual consent at the end of the 2023/24 season, when his contract expires.