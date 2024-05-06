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Официально. Дэвид Мойес покинет летом Вест Хэм

Англия
Обновлено

Стороны разойдутся мирно

Официально. Дэвид Мойес покинет летом Вест Хэм

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" решил не продлевать сотрудничество с главным тренером команды Дэвидом Мойесом. Специалист летом покинет свою должность.

Стороны распрощаются мирным путем, но ранее сообщалось, что уход 60-летнего специалиста связан с конфликтом с техническим директором клуба Тимом Стейдтеном.

"Мне очень понравилось работать со всеми в "Вест Хэме, и я хотел бы поблагодарить руководство за то, что дали мне возможность руководить этим великим клубом", - сказал Мойес.

Дэвид уйдет с должности после четырех с половиной лет работы в команде. За это время его подопечные дважды попадали в топ-7 Премьер-лиги, дошли до полу- и четвертьфиналов Лиги Европы УЕФА и победили в прошлом сезоне Лиги конференций.

Сейчас "Вест Хэм" занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 49 баллов.

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Источник:
whufc
Опубликовал: Екатерина Власова
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