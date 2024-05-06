Манчестер Юнайтед назначил бывшего директора ПСЖ на аналогичную должность

Бывший директор "Пари Сен-Жермен" Жан-Клод Блан стал временным исполнительным директором Манчестер Юнайтед.

Согласно L'Équipe, Блан будет играть центральную роль в реструктуризации клуба и его рабочей силы до 13 июля этого года.

С момента своего ухода из "ПСЖ" в 2022 году Жан-Клод стал ключевой фигурой в INEOS Sport, заняв должность генерального директора спортивного отдела химической компании.