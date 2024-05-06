Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола этим летом не планирует возвращаться в Баварию
Окружение специалиста подтвердили это
Getty Images / Global Images Ukraine
Окружение главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы опровергли слухи о возвращении специалиста в "Баварию".
"Пеп все еще любит "Баварию" и всегда будет иметь теплые чувства к этому клубу. Тем не менее, он абсолютно счастлив в "Манчестер Сити" и сосредоточен на выполнении своих обязательств по контракту, который длится до 2025 года. Поэтому возвращение в немецкий клуб этим летом невозможно".
Гвардиола возглавил "горожан" в 2016 году. В нынешнем сезоне подопечные Пепа занимают второе место турнирной таблицы Премьер-Лиги и имеют 82 балла.
Популярное сейчас
- Днепр-1 переигрывает Кривбасс, Верес скидывает Минай на дно. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Днепр-1 - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Сабо: Глупое заявление Максимова. Его слова будут давить на психологию игроков
- АПЛ. Челси – Тоттенхэм 2:0. Очередной удар по лигочемпионским амбициям Постекоглу
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
Комментарии 1