Гвардиола этим летом не планирует возвращаться в Баварию

Окружение главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы опровергли слухи о возвращении специалиста в "Баварию".

"Пеп все еще любит "Баварию" и всегда будет иметь теплые чувства к этому клубу. Тем не менее, он абсолютно счастлив в "Манчестер Сити" и сосредоточен на выполнении своих обязательств по контракту, который длится до 2025 года. Поэтому возвращение в немецкий клуб этим летом невозможно".