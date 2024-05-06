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Гвардиола этим летом не планирует возвращаться в Баварию

Англия

Окружение специалиста подтвердили это

Гвардиола этим летом не планирует возвращаться в Баварию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Окружение главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы опровергли слухи о возвращении специалиста в "Баварию".

"Пеп все еще любит "Баварию" и всегда будет иметь теплые чувства к этому клубу. Тем не менее, он абсолютно счастлив в "Манчестер Сити" и сосредоточен на выполнении своих обязательств по контракту, который длится до 2025 года. Поэтому возвращение в немецкий клуб этим летом невозможно".

Гвардиола возглавил "горожан" в 2016 году. В нынешнем сезоне подопечные Пепа занимают второе место турнирной таблицы Премьер-Лиги и имеют 82 балла.

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Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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download1 (huyersk)
06.05.2024 в 22:10
боді кам
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
06.05.2024 в 22:10
боді кам
Ответить
0
0

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