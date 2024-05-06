АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 4:0. Очередной позор от тен Хага в Лондоне

Накануне сегодняшнего матча кадровых проблем у команды Эрика тен Хага никак не уменьшилось. Сейчас почти все центральные защитники "красных дьяволов" находятся в лазарете и единственный здоровый и доступный номинальный центральный защитник - это Джонни Эванс. Пару ему уже по традиции составил опытный Каземиро, другого выбора у наставника манкунианцев просто нет. К проблемам в центре обороны добавилось и отсутствие Бруну Фернандеша, полузащитник пропускал матч из-за повреждения.

И вот с такой кадровой бедой они приехали в Лондон, чтобы сыграть матч против "Кристал Пэлас", который набрал неплохую форму в конце сезона и наконец начали понимать своего нового главного тренера Оливера Гласнера.

Что же мы увидели на поле в первом тайме? Легкие голы и титульное преимущество хозяев поля, по-другому это назвать невозможно. Подопечные Эрика тен Хага не могли зацепиться за мяч и единственные хотя бы слегка опасные моменты были созданы после стандартов, из игры не получалось ничего. Особенно бросалось в глаза отсутствие Бруну Фернандеша, вместо которого играл Мейсон Маунт. Без португальца не хватало спокойствия и элементарного клея, который связывает между собой линию обороны и атаки. Беспорядок и непонимание того, что нужно делать.

Другое дело "Кристал Пэлас", которые постоянно держали в напряжении оборону соперника, которые иногда просто издевались над Каземиро, особенно на 12-й минуте постарался Майкл Олисе. Непонятно, как хотел накрыть своего оппонента Каземиро, но игрок "орлов" легко его прошел и без особого сопротивления пробил в дальний угол ворот Онана, 1:0.

Несколько хороших подходов перед тем, как они забили второй гол, все же были потеряны. Но под конец первой половины встречи Жан-Филипп Матета, который под руководством Гласнера получил новую жизнь и вытеснил из основы Одсонна Эдуара, мощным ударом прошил Онана в ближний угол ворот и это 2:0, слишком легко.

Первый удар в створ ворот от гостей мы увидели в начале второго тайма, впрочем и он не выглядел особо остро. "Орлы" продолжили спокойно контролировать ход матча и хоть и не мчались забивать еще, но и не позволяли своим соперникам сокращать отставание.

Более того, им удалось и самим забить третий и довести счет до разгромного. Заброс в штрафную, борьба Андерсена с Далотом, после которой круглый отскочил к Тайрику Митчеллу, а тот с легкостью оформил гол ударом с нескольких метров. А затем Каземиро продолжил парад невынужденных ошибок и позволил себе потерю мяча возле собственной штрафной, один пас на Олисе и тот ударом в ближний угол сделал счет неприличным. 4:0.

В концовке Эдуар мог вообще оформить и пятый гол, впрочем гостей спас каркас ворот. Абсолютно позорный матч от манкунианцев, такой пассивности и безыдейности собственные болельщики простить не смогут. Неужели тен Хаг останется главным наставником после этого сезона? После этого поражения они остаются на 8-й строчке, имея поровну очков с "Челси", но при этом гораздо худшую разницу забитых и пропущенных. "Кристал Пэлас" просто остается на 14-м месте. Но за этот матч футболистам не мешало бы дать хотя бы лишний выходной. Это было круто.

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед" 4:0

Голы: Олисе (12, 67), Матета (40), Митчелл (58)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Клайн (Гейи, 78), Андерсен, Ричардс — Муньос, Уортон, Хьюз (Ридевалд, 68), Митчелл — Олисе (Шлупп, 85), Эзе (Айю, 85) — Матета (Эдуар, 68)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Каземиро, Эванс, Ван-Биссака — Мейну, Эриксен — Антони (Амрабат, 60), Маунт (Диалло, 80), Гарначо — Хойлунд (Уитли, 80)

Предупреждения: Эдуар (88) — Амрабат (69)