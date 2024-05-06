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Челси готов продать своего форварда за 38 миллионов фунтов стерлингов
Ромелу Лукаку может покинуть команду
Фото: twitter.com/OfficialASRoma
Лондонский "Челси" этим летом готов продать своего нападающего Ромелу Лукаку.
Согласно договору, "синие" могут продать игрока любому клубу, который готов заплатить 38 миллионов фунтов стерлингов. Этот пункт является частью частного соглашения с агентами Лукаку и не зависит от желания "Ромы", где бельгиец сейчас выступает на правах аренды.
"Рома" имеет право выкупить контракт Лукаку, но итальянский клуб пока не спешит с этим решением.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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