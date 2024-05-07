Гласнер: Поздравляю команду, но всегда оставайтесь скромными

Главный тренер лондонцев Оливер Гласнер после матча против "Манчтестер Юнайтед" вышел на пресс-конференцию и дал комментарий.

"Я думаю, что в первом тайме мы играли не так хорошо, как могли бы, поэтому не были настолько последовательными. В защите мы слишком часто открывали середину поля, и они могли найти свободные зоны, и у нас были небольшие проблемы, но мы были очень эффективны, поэтому забили очень хорошие голы".

"Но в перерыве мы сделали две или три смены, игроки снова прислушались к нам, и во втором тайме мы играли намного лучше и намного больше контролировали игру. Мы создали много моментов, забили хорошие голы, но мы были немного более последовательными в наших основах, так что это великолепная победа, и я поздравляю команду".

"Поздравляем - но всегда оставайтесь скромными. Мы знаем, что не так давно мы боролись с вылетом, всего за пять очков, но сейчас мы нашли себя, и у игроков есть уверенность. Это то, что мы хотим прочитать. У нас все хорошо, но нам еще есть над чем работать".

Поскольку "Орлы" временами играли в свободный футбол, особенно в доминирующем втором тайме, Гласнер сказал, что его команда имеет "много" уверенности, добавив: "Эта игра, я думаю, первая игра, где мы не нанесли сопернику более 10 ударов по воротам. У "Манчестер Юнайтед" их было семь".

"Мы были очень, очень компактными в обороне, и мы знаем, что у нас есть качество, когда мы ставим наших игроков в ситуации, чтобы забить гол, и теперь у нас есть эта уверенность и эффективность. Конечно, за этим очень приятно наблюдать".

"Игроки играют хорошо. Мы забили гол после вбрасывания мяча против "Ливерпуля". Мы забили после вбрасывания в ворота "Фулхэма", так что это не случайность. Мы расставляем игроков на позиции, и тогда да, Майкл Олизе прекрасно завершает".

"Второй мяч, мы, возможно, скорректировали его три или четыре раза, мы отодвинули "Ман Юнайтед" в сторону. Они Ман Юнайтед прессингуют и выигрывают мяч, и Крис Ричардс или Тайрик Митчелл передают пас на Джей-Пи Матета, и мы знаем, что у нас есть преимущество в темпе. Тогда он может проявить свои качества, но это всегда командная работа".

"Для четвертого гола Даниэль Муньос отобрал мяч у Каземиро после того, как мы его потеряли, так что было много интенсивности и страсти, а затем Майкл получил мяч, и он имеет качество, чтобы забивать голы - но нам нужно, чтобы каждый внес свой вклад, иначе было бы невозможно победить 4:0".

"Это все благодаря характеру игроков, потому что они доверяли нам с первого дня. Они слушали, старались и очень усердно работали на тренировках, и теперь они получают свое вознаграждение".

Напомним, что в данный момент "Кристал Пэлас" занимает 14-ю строчку турнирной таблицы АПЛ. Лондонцы занимают комфортное место, имея отрыв от 18-го "Лутона" 17 очков.