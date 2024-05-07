Тен Хааг: Я был очень благодарен фанатам. Они всегда поддерживают нас.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хааг после матча против "Кристал Пэлас" дал комментарий о поддержке фанатов:

"Понятно, что это недостаточно эффективно. Мы играли не так, как хотели, и это, безусловно, недостаточно хорошо. Мы очень разочарованы, но фанаты всегда поддерживали нас, и мы продолжаем бороться, как и фанаты. Я был очень благодарен фанатам. Они поддерживают нас. Они также видят, что у нас есть проблемы. Вы должны держаться вместе. Надо брать на себя ответственность. Фанаты оказали нам такую огромную и колоссальную поддержку".