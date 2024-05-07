Тен Хааг: Я думаю лишь о том, чтобы сделать мою команду лучше

Эрик Тен Хааг после поражения против "Кристал Пэлас" 4:0 посетил пресс-конференцию и дал комментарии относительно игры своей команды и своего будущего в команде:

"Как "Манчестер Юнайтед", мы должны играть лучше. Игроки, которые были в наличии, должны играть лучше. Это заслуженное поражение. Выступление было не таким, как мы ожидали. Всегда есть причины почему мы недостаточно хороши. Все видят нашу заднюю линию, там у нас огромные проблемы, но, в конце концов, мы должны с этим бороться. Мы должны были сделать лучше, чем сделали".

"Огромное уважение к Джонни за то, что он заменил Гарри Магуайра, но он не был готов к игре. У него было всего два дня тренировок, так что это один из примеров. Но он сыграл 90 минут, и это была настоящая награда за то, что он это сделал. Но, конечно, он не может играть на том уровне, на котором он обычно играет".

"Весь сезон у нас были огромные проблемы, и на сегодняшний день это уже четвертое поражение в этом календарном году, так что это немного, и каждый раз у нас были огромные проблемы, и много раз мы с ними разбирались. Сегодня - нет".

"Я не думаю об этом своем будущем. Я готовлю команду как можно лучше. У нас много проблем. Единственное, на чем я сосредоточен, - это на том, чтобы лучше выступать со своей командой. Я думаю лишь о том, чтобы сделать мою команду лучше".

"Вы не можете возложить это на одного игрока. Это командная игра. Вбрасывание, в котором вы пропустили первый гол, не должно было произойти, и это как команда, потому что мы не следуем их правилам. Мы не приспосабливаемся к различным ситуациям, чтобы организоваться, чтобы сохранить контроль в этих ситуациях. Пять игроков над мячом, и они вбрасывают мяч, это невозможно".

"Там пять игроков, и это гол, который не должен был произойти, потому что мы даем четкие инструкции, как мы должны защищаться. Они не принесли это на поле, и мы получили по зубам. Но это было то, что они показали, но также, на левом фланге было два игрока, которые дублировали одного игрока, и это очень плохая защита".

"Вы знаете, что насколько разрушительным является результат, особенно, когда вы подходите к концу. Но все равно, у нас есть девять очков, и мы должны бороться за эти девять очков. Мы должны исправить ситуацию в воскресенье. Мы должны извлечь уроки из этой игры и совершенствоваться".

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" в настоящее время занимает 8-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, за три тура до конца чемпионата.

