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Каземиро установил антирекорд сезона в АПЛ
Сложно было такое раньше представить
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" потерпел крупное поражение от "Кристал Пэлас" (0:4) в выездном матче 36-го тура чемпионата Англии.
В течение встречи футболистам хозяев удалось обвести полузащитника "МЮ" Каземиро 8 раз. По информации Swuawka, это худший показатель среди всех игроков текущего розыгрыша АПЛ.
Напомним, что 32-летний бразилец действовал на непривычной для себя позиции центрального защитника.
На счету Каземиро 5 забитых мячей и 3 голевых ассиста в 29 матчах во всех турнирах в текущем сезоне.
Casemiro was dribbled past 8 times against Crystal Palace, the most challenges lost by a player in a single Premier League game so far this season. ????#CRYMUN pic.twitter.com/0226VGxXIO— Squawka (@Squawka) May 6, 2024
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