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Каземиро установил антирекорд сезона в АПЛ

Англия

Сложно было такое раньше представить

Каземиро установил антирекорд сезона в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" потерпел крупное поражение от "Кристал Пэлас" (0:4) в выездном матче 36-го тура чемпионата Англии.

В течение встречи футболистам хозяев удалось обвести полузащитника "МЮ" Каземиро 8 раз. По информации Swuawka, это худший показатель среди всех игроков текущего розыгрыша АПЛ.

Напомним, что 32-летний бразилец действовал на непривычной для себя позиции центрального защитника.

На счету Каземиро 5 забитых мячей и 3 голевых ассиста в 29 матчах во всех турнирах в текущем сезоне.

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Каземиро Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Александр Бураков
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