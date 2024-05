Каземиро установил антирекорд сезона в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" потерпел крупное поражение от "Кристал Пэлас" (0:4) в выездном матче 36-го тура чемпионата Англии.

В течение встречи футболистам хозяев удалось обвести полузащитника "МЮ" Каземиро 8 раз. По информации Swuawka, это худший показатель среди всех игроков текущего розыгрыша АПЛ.

Напомним, что 32-летний бразилец действовал на непривычной для себя позиции центрального защитника.

На счету Каземиро 5 забитых мячей и 3 голевых ассиста в 29 матчах во всех турнирах в текущем сезоне.

