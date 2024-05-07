Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я капитан и помогу любому, кто придёт в Ливерпуль". Ван Дейк высказался о возможном назначении Слота
Ван Дейк - о своём соотечественнике
Marca
Защитник и капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился мнением о наставнике "Фейеноорда" Арне Слоте.
Ранее сообщалось, что нидерландский специалист является главным претендентом на замену Юргену Клоппу на тренерском мостике.
"Ни о чём ещё не было объявлено, но ходят слухи, что он (Слот - прим.) может стать преемником Клоппа. Посмотрим, нас ещё ждёт две игры в этом сезоне.
Когда сезон закончится и появятся новости, мы сосредоточимся на том, что будет дальше. Естественно, произойдет много изменений. Я их жду с нетерпением, это будет интересно. Я - капитан команды, и помогу любому, кто придёт сюда", - приводит слова нидерландца The Mirror.
Популярное сейчас
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Челси готов продать своего форварда за 38 миллионов фунтов стерлингов
- Названа дата реванша Усика и Фьюри
- Тур УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО