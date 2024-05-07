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"Я капитан и помогу любому, кто придёт в Ливерпуль". Ван Дейк высказался о возможном назначении Слота

Англия

Ван Дейк - о своём соотечественнике

"Я капитан и помогу любому, кто придёт в Ливерпуль". Ван Дейк высказался о возможном назначении Слота

Marca

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Защитник и капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился мнением о наставнике "Фейеноорда" Арне Слоте.

Ранее сообщалось, что нидерландский специалист является главным претендентом на замену Юргену Клоппу на тренерском мостике.

"Ни о чём ещё не было объявлено, но ходят слухи, что он (Слот - прим.) может стать преемником Клоппа. Посмотрим, нас ещё ждёт две игры в этом сезоне.

Когда сезон закончится и появятся новости, мы сосредоточимся на том, что будет дальше. Естественно, произойдет много изменений. Я их жду с нетерпением, это будет интересно. Я - капитан команды, и помогу любому, кто придёт сюда", - приводит слова нидерландца The Mirror.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк Арне Слот
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
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