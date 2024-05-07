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Эриксен - о 0:4 от Кристал Пэлас: у МЮ был неудачный день
Послематчевый комментарий 32-летнего хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Кристиан Эриксен прокомментировал разгромное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Кристал Пэлас" (0:4) в матче АПЛ.
"Большое разочарование. У нас был просто неудачный день, нас не было на поле.
"Что есть, то есть. Мы не можем изменить ситуацию с травмами. Мы должны делать все возможное на поле, чтобы изменить всё к лучшему. Не имело значения, с кем мы играли. Все могли сыграть лучше.
Не знаю, какой вывод можно сделать из того, что произошло. Мы пытались сделать все, что могли, но мы были недостаточно хороши. Мы, как футболисты, возьмем вину на себя", - цитирует датчанина Sky Sports.
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