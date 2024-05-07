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Челси проявляет интерес к голкиперу мадридского Атлетико

Англия

Об этом сообщает Fichajes.net

Челси проявляет интерес к голкиперу мадридского Атлетико

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пенсионеры" продолжают поиск первого номера на вратарскую позицию на следующий сезон. Ранее "Челси" связывали с Щенсным, Пикфордом, а теперь на очереди другой голкипер.

Ян Облак из мадридского "Атлетико" является привлекательным вариантом для лондонского клуба. Хотя "синие" традиционно придерживаются трансферной политики, ориентированной на молодых игроков, последние неудачи свидетельствуют о необходимости более прагматичного подхода. Словенец значительно превосходит нынешних вратарей "Челси" по своим способностям и эффективности. Хотя его подписание потребует значительных инвестиций, его оценочная трансферная стоимость свидетельствует о том, что он станет ценным приобретением для клуба.

Добавим, что в этом сезоне Ян Облак сыграл 50 матчей, где 13 из них отстоял на ноль. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 млн евро.

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Источник:
Fichajes.net
Опубликовал: Александр Гресь
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