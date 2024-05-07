Каррагер: у Каземиро осталось три игры на топ-уровне. Дальше - МЛС или Саудовская Аравия

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением об игре полузащитника "Манчестер Юнайтед" Каземиро в матче 36-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (0:4).

"Каземиро как опытный футболист должен осознавать, что у него осталось всего три игры на высшем уровне – следующие две игры в чемпионате и финал Кубка Англии. Затем он отправится в МЛС или в Саудовскую Аравию. Я абсолютно серьёзно. Его агент и ближайшее окружение должны сказать ему, что это должно прекратиться.

Мы наблюдаем за одним из величайших полузащитников современности, доминировавших в Европе вместе с Кроосом и Модричем. Мне далеко до достижений Каземиро - он выигрывал Лигу чемпионов, выступал за Бразилию, за "Реал".

Но я всегда вспоминаю слова, которые говорил себе, когда сам завершал карьеру: "Оставь футбол раньше, чем футбол оставит тебя". Футбол топ-уровня оставил Каземиро. Он должен положить этому конец и двигаться дальше.

"МЮ" должен рассчитаться с ним, заключить какую-то сделку. Но такого игрока не следует подвергать такому испытанию. Это был "Кристал Пэлас", при всём уважении к ним. Это не "Манчестер Сити", не "Реал", - цитирует Каррагера Sky Sports.