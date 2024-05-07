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Летом Ноттингем Форест может покинуть Антони Эланга

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Летом Ноттингем Форест может покинуть Антони Эланга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Шведский легионер Антони Эланга присоединился к "лесникам" за 15 миллионов фунтов стерлингов из "Манчестер Юнайтед" прошлым летом, а его контракт рассчитан до 2028 года. Учитывая проблемы с финансовым фэйр-плей, "Ноттингем" может быть вынужден продать некоторых игроков после открытия трансферного окна, чтобы помочь сбалансировать бюджет.

Вингер является одним из игроков, которые могут покинуть клуб летом. Впрочем, его будущее будет зависеть от того удастся ли "Форест" сохранить клубную прописку в АПЛ или нет. В любом случае, интерес к шведу есть со стороны ряда английских клубов, поэтому "лесники" будут получать предложения по трансферу своего футболиста.

Добавим, что в этом сезоне Антони Эланга провел 37 матчей, где отметился 5 голами и 8 передачами.

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Ноттингем Форест Антони Эланга
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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