Антони назвал тен Хага "лысым яйцеголовым" - вингера выдал один из одноклубников

Антони рискует пропустить оставшуюся часть сезона-2024/25.

Согласно информации Globo Sport, вингер "Манчестер Юнайтед" назвал главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага "лысым яйцеголовым" в переписке с товарищами по команде.

Без внимания нидерландского специалиста это оскорбление не осталось - один из игроков клуба выдал бразильца, показав тен Хагу скриншот переписки.

Отмечается, что тен Хаг проведёт беседу с Антони и, возможно, примет меры дисциплинарного характера.

До конца сезона "МЮ" осталось провести два матча в АПЛ и финал Кубка Англии против "Манчестер Сити".

????Antony is at risk of being suspended for the rest of the season.



The player called ten Hag a “bald egg head” in the team’s group chat. A screenshot was then shared to the manager by an unknown player.



ten Hag will speak with Antony after today’s match.



(via; @globosport) pic.twitter.com/lyPzvmzxX8