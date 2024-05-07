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Антони назвал тен Хага "лысым яйцеголовым" - вингера выдал один из одноклубников

Англия

Вряд ли это положительно скажется на атмосфере в коллективе

Антони назвал тен Хага "лысым яйцеголовым" - вингера выдал один из одноклубников

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Антони рискует пропустить оставшуюся часть сезона-2024/25.

Согласно информации Globo Sport, вингер "Манчестер Юнайтед" назвал главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага "лысым яйцеголовым" в переписке с товарищами по команде.

Без внимания нидерландского специалиста это оскорбление не осталось - один из игроков клуба выдал бразильца, показав тен Хагу скриншот переписки.

Отмечается, что тен Хаг проведёт беседу с Антони и, возможно, примет меры дисциплинарного характера.

До конца сезона "МЮ" осталось провести два матча в АПЛ и финал Кубка Англии против "Манчестер Сити".

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Антони
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Опубликовал: Александр Бураков
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