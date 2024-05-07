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Антони назвал тен Хага "лысым яйцеголовым" - вингера выдал один из одноклубников
Вряд ли это положительно скажется на атмосфере в коллективе
Getty Images / Global Images Ukraine
Антони рискует пропустить оставшуюся часть сезона-2024/25.
Согласно информации Globo Sport, вингер "Манчестер Юнайтед" назвал главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага "лысым яйцеголовым" в переписке с товарищами по команде.
Без внимания нидерландского специалиста это оскорбление не осталось - один из игроков клуба выдал бразильца, показав тен Хагу скриншот переписки.
Отмечается, что тен Хаг проведёт беседу с Антони и, возможно, примет меры дисциплинарного характера.
До конца сезона "МЮ" осталось провести два матча в АПЛ и финал Кубка Англии против "Манчестер Сити".
????Antony is at risk of being suspended for the rest of the season.— Brasil Football ???????? (@BrasilEdition) May 6, 2024
The player called ten Hag a “bald egg head” in the team’s group chat. A screenshot was then shared to the manager by an unknown player.
ten Hag will speak with Antony after today’s match.
(via; @globosport) pic.twitter.com/lyPzvmzxX8
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