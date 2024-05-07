Апелляция Ноттингема на решение АПЛ о снятии четырёх очков отклонена

"Ноттингем Форест" проиграл апелляцию на решение о вычете четырех очков за нарушение правил английской Премьер-лиги по прибыльности и устойчивому развитию (PSR). Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, клуб был оштрафован за перерасход средств на 34,5 миллиона фунтов стерлингов за трехлетний период.

Согласно правилам, "Форест" мог быть оштрафован на шесть очков, но лига смягчила наказание из-за "раннего признания вины" и "отличного сотрудничества".

Таким образом, "Ноттингем" остаётся на 17-м месте в турнирной таблице, опережая находящийся в зоне вылета "Лутон" на три очка за два тура до конца сезона.