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Моуринью готов "пешком идти до Манчестера", чтобы возглавить МЮ

Англия

Легенда тренерского цеха хочет возобновить карьеру

Моуринью готов "пешком идти до Манчестера", чтобы возглавить МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жозе Моуринью может заменить Эрика тен Хага на должности главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Manchester Evening News, португальский специалист горит желанием вновь возглавить "красных дьяволов", однако руководство клуба не хочет вновь назначать Моуринью.

По информации источника, "Особенный" в разговоре со своим близким окружением заявил, что "пешком дошёл бы до Манчестера", лишь бы снова стать у руля "МЮ".

Напомним, Моуринью работал с манкунианцами с 2016 по 2018 годы, и завоевал с клубом за этот период Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лига Европы.

Последним местом работы Жозе была итальянская "Рома", которую он покинул в январе 2024 года.

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Жозе Моуриньо Манчестер Юнайтед тренер
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Источник:
Manchester evening news
Опубликовал: Александр Бураков
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