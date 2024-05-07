Хавбек Лестер Сити стремится вернуться в Серию А

Полузащитник "Лестер Сити" Деннис Прет признался, что его время в клубе было "мучительным" из-за нехватки игровой практики. 29-летний бельгиец стремится вернуться в Серию А этим летом после окончания контракта с "лисами".

"Я очень хотел попасть в Премьер-лигу, но самое болезненное то, что я просто хотел больше играть. Сейчас я чувствую себя готовым к новому вызову. Мне 29 лет, и я на пике своей карьеры. Я хочу снова быть важным в другом месте, я хочу снова получать удовольствие от игры. Читайте также Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая Италия всегда будет впереди для меня. Тактика итальянских специалистов меня очень привлекает. Я все еще имею свой итальянский номер телефона, я никогда его не менял... Я хотел бы вернуться в Италию, где мне всегда было комфортно".

Прет перешел в "Лестер Сити" из «"Сампдории" в 2019 году, но ненадолго вернулся в Италию на сезон в аренде за "Торино". В течение последних двух сезонов он не сумел закрепиться в основном составе "Лестера".