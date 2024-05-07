Манчестер Юнайтед установил антирекорд по количеству поражений в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" 6 мая проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 0:4, что стало их 13-м поражением в сезоне АПЛ. Это худший результат в истории клуба со времен основания Премьер-лиги в 1992 году.

Предыдущий антирекорд из 12 поражений "красные дьяволы" устанавливали дважды: в сезоне 2013/14 под руководством Дэвида Мойеса (11) и Райана Гиггза (1), а также в сезоне 2021/22 при Оле Гуннаре Сульшере (5) и Ральфе Рангнике (7).

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 54 балла.