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Манчестер Юнайтед установил антирекорд по количеству поражений в АПЛ

Англия

Подопечные Эрика тен Хага в этом сезоне проиграли 13 матчей

Манчестер Юнайтед установил антирекорд по количеству поражений в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" 6 мая проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 0:4, что стало их 13-м поражением в сезоне АПЛ. Это худший результат в истории клуба со времен основания Премьер-лиги в 1992 году.

Предыдущий антирекорд из 12 поражений "красные дьяволы" устанавливали дважды: в сезоне 2013/14 под руководством Дэвида Мойеса (11) и Райана Гиггза (1), а также в сезоне 2021/22 при Оле Гуннаре Сульшере (5) и Ральфе Рангнике (7).

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 54 балла.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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