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Манчестер Юнайтед установил антирекорд по количеству поражений в АПЛ
Подопечные Эрика тен Хага в этом сезоне проиграли 13 матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" 6 мая проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 0:4, что стало их 13-м поражением в сезоне АПЛ. Это худший результат в истории клуба со времен основания Премьер-лиги в 1992 году.
Предыдущий антирекорд из 12 поражений "красные дьяволы" устанавливали дважды: в сезоне 2013/14 под руководством Дэвида Мойеса (11) и Райана Гиггза (1), а также в сезоне 2021/22 при Оле Гуннаре Сульшере (5) и Ральфе Рангнике (7).
Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 54 балла.
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