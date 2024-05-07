Халл Сити решил уволить своего главного тренера

Во вторник, 7 мая, "Халл Сити" решил уволить Лиама Росеньйора с должности главного тренера клуба.

"Это было самое сложное решение, которое мне приходилось принимать как главе этого замечательного футбольного клуба. Независимо от того, насколько тяжелы обстоятельства, я не должен считаться с личными чувствами", - сказал председатель правления и владелец "Халл Сити".

Росеньёр был назначен главным тренером команды в 2022 году. За это время он привел команду к седьмому месту в Чемпионшипе, что стало лучшим результатом "Халла" с 2016 года.