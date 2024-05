Халл Сити решил уволить своего главного тренера

Во вторник, 7 мая, "Халл Сити" решил уволить Лиама Росеньйора с должности главного тренера клуба.

Росеньёр был назначен главным тренером команды в 2022 году. За это время он привел команду к седьмому месту в Чемпионшипе, что стало лучшим результатом "Халла" с 2016 года.

Hull City can confirm that we have parted ways with Head Coach, Liam Rosenior, with immediate effect.#hcafc