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Халл Сити решил уволить своего главного тренера

Англия

Это было самое сложное решение (с)

Халл Сити решил уволить своего главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 7 мая, "Халл Сити" решил уволить Лиама Росеньйора с должности главного тренера клуба.

"Это было самое сложное решение, которое мне приходилось принимать как главе этого замечательного футбольного клуба. Независимо от того, насколько тяжелы обстоятельства, я не должен считаться с личными чувствами", - сказал председатель правления и владелец "Халл Сити".

Росеньёр был назначен главным тренером команды в 2022 году. За это время он привел команду к седьмому месту в Чемпионшипе, что стало лучшим результатом "Халла" с 2016 года.

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Источник:
weare hull city
Опубликовал: Екатерина Власова
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