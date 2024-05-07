Агент хавбека Астон Виллы высказался о будущем игрока в клубе

Полузащитник "Галатасарая" Николо Дзаниоло проводит этот сезон в аренде в "Астон Вилле". Агент 24-летнего игрока Клаудио Вигорелли намекнул, что нельзя исключать того, что футболист продолжит играть в АПЛ.

"Сейчас мы думаем лишь о хорошем завершении сезона. Английская Премьер-лига - это отличный опыт, но давайте сосредоточимся на завершении сезона, а потом посмотрим", - сказал Вигорелли.

У Дзаниоло контракт с английским клубом истекает в июне 2024 года. Николо в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола.