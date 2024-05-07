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Агент хавбека Астон Виллы высказался о будущем игрока в клубе
Английская Премьер-лига - это отличный опыт (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Галатасарая" Николо Дзаниоло проводит этот сезон в аренде в "Астон Вилле". Агент 24-летнего игрока Клаудио Вигорелли намекнул, что нельзя исключать того, что футболист продолжит играть в АПЛ.
"Сейчас мы думаем лишь о хорошем завершении сезона. Английская Премьер-лига - это отличный опыт, но давайте сосредоточимся на завершении сезона, а потом посмотрим", - сказал Вигорелли.
У Дзаниоло контракт с английским клубом истекает в июне 2024 года. Николо в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола.
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