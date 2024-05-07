  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Агент хавбека Астон Виллы высказался о будущем игрока в клубе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент хавбека Астон Виллы высказался о будущем игрока в клубе

Англия

Английская Премьер-лига - это отличный опыт (с)

Агент хавбека Астон Виллы высказался о будущем игрока в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Галатасарая" Николо Дзаниоло проводит этот сезон в аренде в "Астон Вилле". Агент 24-летнего игрока Клаудио Вигорелли намекнул, что нельзя исключать того, что футболист продолжит играть в АПЛ.

"Сейчас мы думаем лишь о хорошем завершении сезона. Английская Премьер-лига - это отличный опыт, но давайте сосредоточимся на завершении сезона, а потом посмотрим", - сказал Вигорелли.

У Дзаниоло контракт с английским клубом истекает в июне 2024 года. Николо в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола.

Читайте такжеШахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
По теме
yellow-arrow
Забарный претендует на звание игрока сезона в Борнмуте
yellow-arrow
Ассоциация акционеров Эвертона призывают руководство прекратить процесс продажи клуба
yellow-arrow
СМИ: МЮ хочет Лунина и предлагает стабильное место в стартовом составе
Астон Вилла (Бирмингем) Галатасарай (Стамбул) Николо Дзаниоло
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости