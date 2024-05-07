Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ассоциация акционеров Эвертона призывают руководство прекратить процесс продажи клуба
Ситуация обостряется
Getty Images / Global Images Ukraine
Ассоциация акционеров "Эвертона" (EFCSA) выразила глубокую обеспокоенность по поводу затяжной покупки клуба американской инвестиционной компанией 777 Partners.
Акционеры призвали к немедленным действиям со стороны руководства клуба и Премьер-лиги.
"Мы не можем больше мириться с этой неопределенностью", - говорится в заявлении EFCSA. Ассоциация призвала владельцев "Эвертона" немедленно прекратить процесс продажи и признать, что 777 Partners не являются хорошими инвесторами.
Ожидается, что Премьер-лига в ближайшее время примет решение по этому поводу.
Популярное сейчас
- СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ, которые готовили убийство Зеленского
- Милан нашёл замену для Жиру - клуб может оформить самый дорогой трансфер в своей истории
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Челси готов продать своего форварда за 38 миллионов фунтов стерлингов
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО