  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ассоциация акционеров Эвертона призывают руководство прекратить процесс продажи клуба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ассоциация акционеров Эвертона призывают руководство прекратить процесс продажи клуба

Англия

Ситуация обостряется

Ассоциация акционеров Эвертона призывают руководство прекратить процесс продажи клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ассоциация акционеров "Эвертона" (EFCSA) выразила глубокую обеспокоенность по поводу затяжной покупки клуба американской инвестиционной компанией 777 Partners.

Акционеры призвали к немедленным действиям со стороны руководства клуба и Премьер-лиги.

"Мы не можем больше мириться с этой неопределенностью", - говорится в заявлении EFCSA. Ассоциация призвала владельцев "Эвертона" немедленно прекратить процесс продажи и признать, что 777 Partners не являются хорошими инвесторами.

Ожидается, что Премьер-лига в ближайшее время примет решение по этому поводу.

Читайте такжеВладельцы команды Миколенка подозреваются в мошеннических махинациях
По теме
yellow-arrow
Забарный претендует на звание игрока сезона в Борнмуте
yellow-arrow
СМИ: МЮ хочет Лунина и предлагает стабильное место в стартовом составе
yellow-arrow
Агент хавбека Астон Виллы высказался о будущем игрока в клубе
Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости