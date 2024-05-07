Ассоциация акционеров Эвертона призывают руководство прекратить процесс продажи клуба

Ассоциация акционеров "Эвертона" (EFCSA) выразила глубокую обеспокоенность по поводу затяжной покупки клуба американской инвестиционной компанией 777 Partners.

Акционеры призвали к немедленным действиям со стороны руководства клуба и Премьер-лиги.

"Мы не можем больше мириться с этой неопределенностью", - говорится в заявлении EFCSA. Ассоциация призвала владельцев "Эвертона" немедленно прекратить процесс продажи и признать, что 777 Partners не являются хорошими инвесторами.

Ожидается, что Премьер-лига в ближайшее время примет решение по этому поводу.