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Челси летом попрощается со своим форвардом
Армандо не ждут на Стэмфорд Бридж
DeadlineDayLive
Нападающий "Челси" Армандо Броя сейчас выступает за "Фулхэм" на правах аренды, но даже после его возвращения оттуда албанца не ожидают на "Стэмфорд Бридж".
Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" попрощаются со своим игроком, как только он вернется в свой клуб. Также есть несколько европейских клубов, которые заинтересованы в трансфере Брои, но они остаются анонимными.
Армандо в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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