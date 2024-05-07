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Челси летом попрощается со своим форвардом

Англия
Обновлено

Армандо не ждут на Стэмфорд Бридж

Челси летом попрощается со своим форвардом

DeadlineDayLive

Новина українською

Нападающий "Челси" Армандо Броя сейчас выступает за "Фулхэм" на правах аренды, но даже после его возвращения оттуда албанца не ожидают на "Стэмфорд Бридж".

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" попрощаются со своим игроком, как только он вернется в свой клуб. Также есть несколько европейских клубов, которые заинтересованы в трансфере Брои, но они остаются анонимными.

Армандо в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах.

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Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Армандо Броя
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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