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Манчестер Юнайтед хочет назначить Гарета Саутгейта главным тренером команды
Саутгейт - главный кандидат на пост главного тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" определил наставника сборной Англии Гарета Саутгейта приоритетным кандидатом на должность нового тренера команды вместо Эрика тен Хага.
Позиция 54-летнего нидерландца стала шаткой после разгромного поражения 4:0 от "Кристал Пэлас", и уже давно ходили слухи, что смена владельца клуба на INEOS приведет к изменениям на тренерском мостике.
Саутгейта рассматривают как прекрасного кандидата для нового проекта. Переговоры между "Юнайтед" и тренером сборной Англии идут хорошо, и руководство планирует заключить соглашение в течение ближайших недель.
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Однако официальное объявление о том, станет ли Саутгейт следующим тренером "Манчестер Юнайтед", придется отложить до завершения Евро-2024.
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