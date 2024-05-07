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Манчестер Юнайтед хочет назначить Гарета Саутгейта главным тренером команды

Англия
Обновлено

Саутгейт - главный кандидат на пост главного тренера

Манчестер Юнайтед хочет назначить Гарета Саутгейта главным тренером команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" определил наставника сборной Англии Гарета Саутгейта приоритетным кандидатом на должность нового тренера команды вместо Эрика тен Хага.

Позиция 54-летнего нидерландца стала шаткой после разгромного поражения 4:0 от "Кристал Пэлас", и уже давно ходили слухи, что смена владельца клуба на INEOS приведет к изменениям на тренерском мостике.

Саутгейта рассматривают как прекрасного кандидата для нового проекта. Переговоры между "Юнайтед" и тренером сборной Англии идут хорошо, и руководство планирует заключить соглашение в течение ближайших недель.

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Однако официальное объявление о том, станет ли Саутгейт следующим тренером "Манчестер Юнайтед", придется отложить до завершения Евро-2024.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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