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Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались защитником Тулузы

Англия
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Логан Кошта может перейти в АПЛ

Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались защитником Тулузы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

23-летний центральный защитник "Тулузы" Логан Кошта оказался в центре внимания многочисленных европейских клубов, которые стремятся подписать его этим летом.

Согласно L'Équipe, "Ноттингем Форест" и "Фулхэм" заинтересовались 23-летним игроком, но им придется конкурировать с мадридским "Атлетико", "матрасники" тоже стремятся подписать футболиста "Тулузы".

Логан за свою команду во всех турнирах этого сезона забил 1 гол и отдал 1 ассист в 36 матчах.

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Атлетико (Мадрид) Ноттингем Форест Фулхэм (Лондон) Тулуза
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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