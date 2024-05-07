Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались защитником Тулузы

23-летний центральный защитник "Тулузы" Логан Кошта оказался в центре внимания многочисленных европейских клубов, которые стремятся подписать его этим летом.

Согласно L'Équipe, "Ноттингем Форест" и "Фулхэм" заинтересовались 23-летним игроком, но им придется конкурировать с мадридским "Атлетико", "матрасники" тоже стремятся подписать футболиста "Тулузы".

Логан за свою команду во всех турнирах этого сезона забил 1 гол и отдал 1 ассист в 36 матчах.