Челси назвал имя лучшего игрока сезона

Полузащитник "Челси" Коул Палмер признан лучшим игроком мужской команды "синих" в этом сезоне.

22-летний футболист, продемонстрировал впечатляющую форму, став ключевым игроком основной команды.

Палмер во всех турнирах этого сезона забил 26 голов и отдал 13 результативных передач в 45 матчах.

✅ Chelsea Men’s Players’ Player of the Year

✅ Chelsea Men’s Player of the Year



Cole Palmer… ✨ pic.twitter.com/7MOkytmX9z