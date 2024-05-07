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Челси назвал имя лучшего игрока сезона

Англия
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Челси назвал имя лучшего игрока сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Челси" Коул Палмер признан лучшим игроком мужской команды "синих" в этом сезоне.

22-летний футболист, продемонстрировал впечатляющую форму, став ключевым игроком основной команды.

Палмер во всех турнирах этого сезона забил 26 голов и отдал 13 результативных передач в 45 матчах.

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Источник:
chelsea fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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