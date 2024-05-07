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Челси назвал имя лучшего игрока сезона
Кто же это?
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Коул Палмер признан лучшим игроком мужской команды "синих" в этом сезоне.
22-летний футболист, продемонстрировал впечатляющую форму, став ключевым игроком основной команды.
Палмер во всех турнирах этого сезона забил 26 голов и отдал 13 результативных передач в 45 матчах.
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✅ Chelsea Men’s Players’ Player of the Year— LDN (@LDNFootbalI) May 7, 2024
✅ Chelsea Men’s Player of the Year
Cole Palmer… ✨ pic.twitter.com/7MOkytmX9z
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Источник:chelsea fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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