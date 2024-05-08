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Тоттенхэм готов продать опытного игрока команды
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После очень хорошего начала сезона, "Тоттенхэм" еще зимой выпал из топ-4 и рискует оказаться за бортом в Лигу чемпионов. Кроме того, последние результаты "шпор" указали на большие проблемы в защите. Постекоглу публично заявил, что хочет "радикальных изменений" этим летом, поэтому планируется большое обновление состава.
В частности, лондонский клуб готов выслушать предложения по 31-летнему Бену Дэвису. Валлиец является важной фигурой в раздевалке "Тоттенхэма", но существует мнение, что его время в команде может подойти к концу. Его контракт рассчитан до конца июня 2025 года, а стоимость игрока составляет 12 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Бен Дэвис провел 19 матчей и отметился одним забитым мячом.
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